Пожилым рассказали о пользе пшенной каши Врач Соломатина: пшенная каша защитит пожилых от атеросклероза

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Пожилым следует включить в свой рацион пшенную кашу, благодаря содержанию витамина РР это блюдо защитит их от развития сердечно-сосудистых заболеваний и атеросклероза, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина. В беседе с «Москвой 24» специалист уточнила, что продукт также богат витаминами группы В, которые укрепляют нервную систему и положительно влияют на внешний вид.

Продукт содержит витамины группы B, особенно B1 и B2. Это хорошо влияет на нервную систему, на внешний вид. <...> В этой каше есть витамин PP, который защищает от атеросклероза, развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также фтор, который хорошо действует на зубную эмаль, — пояснила диетолог.

Пшенная каша также содержит кальций, калий и магний. В связи с этим блюдо поможет улучшить качество зубов, ногтей, волос, нормализует работу сердечной мышцы, расслабит сосудистую стенку и повысит настроение. Соломатина предупредила, что крупу следует есть с осторожностью при наличии заболеваний желудочно-кишечного тракта и гипотиреоза.

Диетолог Марият Мухина ранее посоветовала пожилым есть зеленую гречку. По словам специалиста, она поможет укрепить сосуды, снизит уровень сахара в крови и замедлит процессы старения.