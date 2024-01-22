Врач назвала полезные свойства объятий для здоровья Врач Дроздова: объятия помогут снизить уровень стресса

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Объятия, которые длятся не менее 5-10 секунд, помогут снизить уровень стресса, рассказала главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава России Любовь Дроздова. В беседе с aif.ru специалист подчеркнула, что также такой физический контакт дает почувствовать поддержку, любовь и безопасность.

Объятия помогают снизить уровень стресса, а еще они помогают взрослым и детям почувствовать поддержку, любовь и безопасность. <...> Эксперименты показали, что для снижения стресса одно объятие должно длиться не меньше 5-10 секунд, а лучше около минуты, — пояснила врач.

Кроме того, объятия полезны для сердца. Они способны снизить частоту сердечных сокращений и артериальное давление. Физический контакт уменьшает физическую боль, расслабляет мышцы и улучшает кровообращение. Дроздова уточнила, что часто обнимающиеся люди крепче спят. Также таким образом можно укрепить иммунную систему. Те, кто часто обнимаются, реже заражаются ОРВИ или имеют менее выраженные симптомы во время болезни.

Хирург Бекхан Хациев ранее предупредил, что стремление «заесть» эмоции при депрессии приводит к изменению пищевых привычек, что способствует набору лишнего веса. Кроме того, при депрессии растет уровень кортизола, что способствует накоплению жира.