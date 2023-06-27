Врач назвала отличия укуса ядовитой змеи от неядовитой Терапевт Котова назвала красные точки визуальным отличием укуса ядовитой змеи

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След от укуса ядовитой змеи визуально отличается от укуса змеи неядовитой, рассказала в беседе с «360» кандидат медицинских наук, старший преподаватель кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Алевтина Котова. По ее словам, ядовитые клыки оставляют на месте укуса одну или две красные точки.

Укус ядовитой змеи можно отличить, визуально — это одна или две красные точки, расположенные недалеко друг от друга. Это следы от ядовитых клыков, которые длиннее прочих зубов змеи. При укусе неядовитой змеи виден ряд небольших проколов, похожих на царапины, — разъяснила специалист.

Как добавила врач, после укуса ядовитой змеи возникает резкая, быстро нарастающая боль, появляются и другие общие симптомы отравления: сухость во рту, жажда, головокружение, учащение дыхания, тахикардия, снижение артериального давления, тошнота и рвота.

Наиболее эффективной доврачебная помощь является в течение первых получаса после укуса, продолжила медик. Часть яда можно удалить в первые 10–15 минут, для этого нужно сдавить место укуса, открывая ранку, и выдавить яд. Затем необходимо обработать ранку водой и антисептиками. Категорически нельзя накладывать тугой жгут, охлаждать пострадавшую конечность, прижигать рану или делать ее разрез: это только ускорит действие яда.

Чтобы замедлить распространение яда с током лимфы, человеку нужно как можно меньше двигаться. Пострадавшего нужно уложить на ровную поверхность, зафиксировав место укуса, и давать ему обильное теплое питье, обезболивающее, мочегонное средство, а также аскорбиновую кислоту — она защитит ткани от действия токсинов.

Кроме того, укус даже неядовитой змеи может вызвать аллергическую реакцию, поэтому пострадавшему можно дать димедрол, тавегил, супрастин или любой другой антигистаминный препарат.

После оказания первой помощи пострадавшего необходимо незамедлительно доставить в лечебное учреждение или вызвать скорую помощь, резюмировала терапевт.

Ранее биолог Павел Глазков предупредил, что при встрече со змеей важно проявлять осторожность, ни в коем случае не брать ее в руки, так как животное может укусить, обороняясь. По его словам, лучше вообще не приближаться к пресмыкающемуся, независимо от того, является ли оно ядовитым или нет.