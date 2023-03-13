Врач назвала отличительный признак переломов Травматолог Авкопашвили: при закрытом переломе наблюдается хруст в поврежденной области

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На месте закрытого перелома наблюдается боль и сильный отек, однако такие же симптомы бывают при ушибах и растяжениях, рассказала Life травматолог-ортопед Мария Авкопашвили. По ее словам, отличительной чертой этого вида травм считается хруст в поврежденной области. Эксперт призвала немедленно обращаться к врачу при наличии любых признаков повреждений.

Клиническая картина всех патологий имеет что-то общее: и при ушибе, и при переломе возможны сильный отёк, гематома, ограничение движений и выраженная боль. Но отличительным признаком закрытого перелома является так называемая крепитация, или, говоря простыми словами, хруст в повреждённой области, — сказала Авкопашвили.

Также врач рассказала, как правильно наложить шину в случае перелома. Для этого нужно использовать доски, картон или любые предметы одежды, которые накладываются поверх поврежденного участка. Эксперт подчеркнула, что шина должна обездвижить два сустава, смежных с местом перелома.

Например, при переломе в лучезапястном суставе шина должна захватывать и локтевой сустав, и всю кисть на повреждённой стороне, — пояснила Авкопашвили.

Травматолог Василий Строганов ранее рассказал, что боль в колене чаще всего бывает спровоцирована повреждением мениска. По его словам, эту травму можно получить при занятиях спортом, но она может произойти и в бытовых ситуациях. Помимо того, боль в колене может спровоцировать истончение хряща из-за артрозных изменений.