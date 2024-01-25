Врач назвала особенность коклюша, против которой бессильна даже вакцинация Врач Медкова: вспышки коклюша возникают каждые 3–5 лет даже с вакцинацией

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Подъем заболеваемости коклюшем фиксируется каждые три — пять лет, сообщила старший научный сотрудник НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России, врач-педиатр, инфекционист Алиса Медкова на пресс-конференции информагентства НСН. По ее словам, цикличность является особенностью заболевания, против которой бессильна даже вакцинация. При этом благодаря прививкам удалось снизить смертность от коклюша, добавила она.

Коклюш обладает цикличностью — каждые 3–5 лет мы видим подъемы заболеваемости коклюшной инфекции, и, к сожалению, с этим процессом, с этой особенностью коклюшной инфекции ничего сделать не удалось, даже с помощью вакцинации, — рассказала Медкова.

Особенность нынешнего эпидемического сезона заключается в том, что болезнь встречается у очень маленьких детей. Взрослые тоже заражаются, однако тут речь идет об атипичных формах, добавила эксперт.

Ранее сенатор Владимир Круглый связал всплеск заболевания коклюшем в России с «антиваксерами». Он отметил, что тенденция отказа от вакцинации началась в период пандемии коронавируса. В результате действий таких людей иммунная прослойка населения снизилась, добавил он.