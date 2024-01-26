Врач назвала основные признаки кори Врач Беляева: белесые пятна в полости рта могут указывать на наличие кори

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Белесые пятна в полости рта могут указывать на наличие кори, предупредила врач общей практики Мария Беляева. В разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» специалист подчеркнула, что для этого заболевания характерны высокая температура, слабость, лающий кашель и заложенность носа. Еще одним признаком кори является воспаление век.

Иногда температура при этом недуге доходит до 40 градусов. Также фиксируются слабость, астения, лающий кашель, чихание, заложенность носа. Характерно для кори и воспаление век. В первые дни заболевания наблюдаются белесые пятна в полости рта, — пояснила врач.

Позже появляются красные пятна на лице, за ушами и в подмышечных областях. Они постепенно распространяются по всему телу. Обычно болезнь длится 7-10 дней, но у пациентов с ослабленным иммунитетом симптомы могут наблюдаться дольше. Беляева уточнила, что на ранних стадиях корь можно спутать с другими вирусными инфекциями. Она посоветовала исключить контакты с другими людьми и начать неспецифическое лечение при появлении первых признаков заболевания.

На северо-востоке Москвы ранее была выявлена вспышка кори. Врачи выявили заболевшего в доме на улице Радужной. Жильцам дома рекомендовали сделать прививку в поликлинике или уточнить, есть ли у них иммунитет к заболеванию.