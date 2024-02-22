Врач назвала основное полезное свойство тыквы Гастроэнтеролог Чижикова: тыква снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний

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Благодаря высокому содержанию антиоксидантов тыква снижает риск развития болезней сердца и сосудов, рассказала в беседе с РИАМО врач-гастроэнтеролог Анастасия Чижикова. Другими полезными свойствами этого продукта она назвала противодействие воспалительным процессам, укрепление иммунитета и улучшение зрения.

90% тыквы — это вода, а 10% — витамины — А, С, В1,В2, В3,В4, В5, В6,В9, К, РР, а также витамин Т, который является редким и участвует в окислении свободных жирных кислот и способствует снижению жировой массы, — перечислила врач.

Кроме того, в состав этого продукта входят полезные для здоровья кальций, магний, натрий, калий, фосфор, хлор и сера, а также металлы железо, цинк, йод, медь, марганец, фтор, кобальт. В 100 г свежей тыквы содержатся 22 калории, 1 г белка, 0,1 г жиров, 4,4 г углеводов, 2 г пищевых волокон, 0,1 г органических кислот, 91,8 г воды и 4,2 г моно- и дисахаридов.

Употребление тыквы снижает уровень холестерина в крови, а также способствует нормализации работы печени, кишечника и мочевыделительной системы, продолжила специалист. Состав продукта позволяет включать его в диетическое меню любого человека. Ограничить употребление тыквы необходимо лишь при обострении заболеваний ЖКТ, а также при сахарном диабете, мочекаменной и желчнокаменной болезни. При отсутствии противопоказаний можно употреблять 200–300 г тыквы в день.

Ранее нутрициолог Ирина Попкова рассказала, что употребление богатых витаминами продуктов поможет сохранить энергичность и бодрость в холодное время года. По словам эксперта, зимой полезно есть тыкву, сливу, сладкий перец, а также шиповник с облепихой.