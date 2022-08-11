Врач назвала опасные инфекции, которыми можно заразиться в туалете Врач Лапа: в туалете могут скрываться стафилококк и кишечная палочка

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В туалетной комнате можно заразиться такими опасными инфекциями, как стафилококк, кишечная палочка, а также фурункулез, предупредила врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа. Чтобы уберечь семью, необходимо поддерживать гигиену и дезинфицировать санузел, рассказала она в беседе с «Москвой 24».

Часто встречаются семейные заражения, например, фурункулезом. Когда заболевает практически вся семья. Поэтому важно соблюдать стерильность таких мест, обрабатывать все антисептиками, а еще лучше кварцевать помещение даже дома, — посоветовала врач.

Лапа подчеркнула, что особенно важно мыть руки после туалета, в противном случае, они станут источником инфекции. Она отметила, что больше всего бактерий живут под ободком унитаза, то есть там, где реже всего моют. Кроме того, нельзя допустить попадание жидкости из унитаза на человека или окружающие предметы — это повышает риск заражения, заключила специалист.

Врач и автор Telegram-канала «Доктор Бергман: секреты здоровья» Давид Бергман заявил, что полотенца необходимо стирать как можно чаще. Он отметил, что влага, которую человек оставляет на них, способна вырабатывать различные бактерии, вирусы и плесень. Кроме того, мертвые клетки, которые остаются на полотенце, после повторного использования возвращаются на кожу человека, уточнил эксперт.