Врач назвала одну из самых опасных диет Врач Павлова: интервальное голодание повышает риски сердечных заболеваний

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Интервальной голодание является одной из самых опасных диет и повышает риски развития смертельных сердечно-сосудистых заболеваний, предупредила врач-эндокринолог Зухра Павлова. В разговоре с KP.RU специалист подчеркнула, что одно из последних исследований подтвердило высокую смертность от болезней сердца среди тех, кто придерживается такого питания.

Если говорить об исследовании, то скорее всего дело именно в этом — при нехватке белка страдают мышцы, в том числе и сердечная, поэтому и повышен риск смертей от сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, при таких диетах часто сбивает гормональный баланс, метаболизм, что тоже может приводить к проблемам с сердцем, — пояснила врач.

Кроме того, в разрешенный интервал люди, придерживающиеся данной диеты, склонны переедать. Это ведет к набору лишнего веса и ожирению. Также многие пропускают завтраки при интервальном голодании. Павлова уточнила, что из-за отказа от утреннего приема пищи кортизол начнет разрушать мышечную ткани и простимулирует образованием жировой. Интервальное голодание может привести к нарушению минеральной плотности костной ткани, это приводит к разрушению зубов и ломкости костей.

Ранее стало известно, что интервальное голодание может нанести вред здоровью в долгосрочной перспективе. Исследование показало, что у тех, кто ест только восемь часов в день, почти в два раза повышается риск сердечного приступа и инсульта в более позднем возрасте.