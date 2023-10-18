Врач назвала неявную причину аутизма у детей Репродуктолог Колода: риск развития аутизма выше у недоношенных детей

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Одной из причин детского аутизма являются преждевременные роды, риск которых повышается у матерей после 40 лет, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» врач-репродуктолог Юлия Колода. По ее словам, рост случаев детских расстройств аутистического спектра (РАС) во многом связан с тем, что современные технологии позволяют выхаживать детей, родившихся намного раньше положенного срока.

Недавно вышла крупная работа, согласно которой основная причина аутизма — это преждевременные роды. А так как сейчас мы можем выхаживать детей, которые родились на крайне ранних сроках, то и детей с РАС мы видим чаще, — объяснила специалист.

Она подчеркнула, что у женщин старше 40 лет риск преждевременных родов выше, чем в более молодом возрасте. Усиливает вероятность рождения недоношенных детей также проблема двойняшек, когда во время беременности возможна гипоксия плодов, что приводит впоследствии к отклонениям в умственной деятельности.

Двойня — это сразу повышенный риск преждевременных родов, недоношенности, ДЦП и аутизма, которые развиваются в результате гипоксии плодов, — отметила врач.

Ранее врач-невролог научный руководитель Клиники восстановительной неврологии профессор Ринат Гимранов рассказал, что люди с легкой формой аутизма, известной как синдром Аспергера, часто становятся хорошими программистами и математиками. По словам эксперта, такие люди зациклены на узконаправленных процессах, однако при этом неплохо социализируются.