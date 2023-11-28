Врач назвала неожиданные причины болей в области сердца Врач Слюняева: боли в области сердца могут указывать на проблемы с ЖКТ

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Боли в области сердца могут оказаться признаком проблем с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ), предупредила врач-гастроэнтеролог Наталья Слюняева. В беседе с aif.ru она подчеркнула, что боли могут указывать на рефлюксную болезнь, вызванную хроническим возвратом содержимого желудка в пищевод.

Врач уточнила, что также боли в районе сердца могут быть симптомом синдрома раздраженного кишечника. На фоне заболевания может даже возникнуть аритмия. Специалист отметила, что повышенная потливость, боли под ложечкой, тошнота, рвота и общая слабость могут оказаться признаками как болезней ЖКТ, так и проблем с сердечно-сосудистой системой.

Слюняева посоветовала пройти медицинское обследование, чтобы выявить причины возникновения болей в сердце. Терапевт проведет первичный физический осмотр и сможет направить либо к кардиологу, либо к гастроэнтерологу. Врач подчеркнула, что следует как можно раньше посетить специалиста. Это позволит установить точный диагноз и вовремя начать лечение.

Отоларинголог Светлана Марнова ранее предупредила, что частая боль в горле, кашель и избыточное образование слизи могут указывать на гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь. На рефлюксную болезнь укажут краснота, отечность и гранулемы.