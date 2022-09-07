Врач назвала неожиданную причину сонливости Врач Беден: причиной сонливости могут быть злокачественные образования или паразиты

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Сонливость на первый взгляд кажется безобидным состоянием, однако ее причины могут оказаться очень серьезными, предупредила врач-терапевт Фарида Беден. В беседе с «Газетой.Ru» она пояснила, что сонливость может быть симптомом злокачественных новообразований, наличия паразитов, сахарного диабета и недостатка витаминов D и группы В. Специалист добавила, что из-за такого состояния у человека снижается качество жизни.

Различные паразиты, существуя в организме человека, выделяют продукты жизнедеятельности, приводящие к интоксикации, тем самым негативно влияют на нервную систему, вызывая сонливость. <...> Атеросклероз сосудов, вследствие чего затрудняется кровоснабжение головного мозга, — подчеркнула терапевт.

Кроме того, к сонливости приводят различные гормональные нарушения, такие как гипотиреоз, предменструальный синдром, избыток гормона мелатонина — особенно зимой или в пасмурную погоду, отметила Беден.

По словам врача, при появлении частой сонливости нужно прислушаться к своему организму и попробовать соблюдать гигиену сна. Если это не помогло, необходимо обратиться к специалисту за своевременной помощью.

Врач-сомнолог Дарья Лебедева рассказала, какую опасность для человека представляет телевизор, оставленный включенным во время сна. По ее словам, это свет вреден для спящего человека. Вследствие этого у него нарушаются биологические часы, а неполноценный сон приводит к таким тяжелым заболеваниям.