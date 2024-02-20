Врач назвала неожиданное преимущество дешевых шампуней над дорогими Врач Толстоносова: дешевые шампуни подходят для всех типов волос

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Одним из преимуществ дешевых шампуней над дорогими является то, что они подходят для всех типов волос, рассказала врач-трихолог Виктория Толстоносова. В беседе с Lenta.ru специалист уточнила, что продукцию массового потребления создают так, чтобы она не навредила локонам. При этом в случае некорректного обращения с профессиональным шампунем существует риск испортить волосы.

Если ваши волосы в хорошем состоянии и не имеют особых проблем, шампунь из массмаркета может быть вполне достойным выбором. Однако если есть специфичные проблемы, то профессиональные шампуни подойдут больше, — посоветовала трихолог.

Шампуни разных ценовых категорий в большинстве случаев имеют практически одинаковый состав. Так, они включают два основных компонента: воду и поверхностно-активные вещества. По словам трихолога, обычно в средствах из массмаркета около 80% воды, в то время как в дорогих — примерно 60%. Чаще всего в состав профессиональных шампуней входят ухаживающие компоненты, например, гиалуроновая кислота в большем количестве и масла.

Трихолог Татьяна Егорова ранее рассказала, что после мытья волос нельзя долго ходить с полотенцем на голове. По ее словам, если оставлять полотенце дольше пяти минут, образуется «паровая баня».