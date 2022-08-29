Врач назвала неочевидные причины появления выпирающего живота Врач Кудряшова: выпирающий живот может сигнализировать о доброкачественной опухоли

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Выпирающий живот появляется не только из-за лишнего веса, он может сигнализировать об опущении внутренних органов, гиперлордозе, диабете или поликистозе, а также об образовании доброкачественной или злокачественной опухоли, заявила врач-терапевт Елена Кудряшова. В разговоре с «Москвой 24» она добавила, что в этих случаях изнурительные тренировки не помогут справиться с проблемой.

Дело может быть в образовании доброкачественной или злокачественной опухоли органов малого таза или брюшной полости. Это достаточно редкая причина. Но все же, если живот ни с того ни с сего вдруг стал выпирать, надо срочно обратиться к специалисту и сделать УЗИ, — предупредила специалист.

Врач отметила, что если выпуклый живот сопровождается учащенным мочеиспусканием, это может говорить об опущении внутренних органов, что является поводом для посещения уролога или гинеколога. Еще одной причиной некрасивого живота может быть нарушение осанки, называемое гиперлордозом. Отложение жира также нередко провоцирует сахарный диабет, поэтому стоит обратиться к эндокринологу и сдать анализы, посоветовала Кудряшова.

Терапевт подчеркнула, что у женщин выпирающий живот может появиться из-за поликистоза яичников. Кроме того, проблема часто появляется в период климакса, когда снижается выработка половых гормонов — прогестерона и эстрогена.

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