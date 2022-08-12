Врач назвала неочевидные причины появления перхоти Врач Пурига: причиной появления перхоти могут быть психические заболевания

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Чаще всего перхоть появляется из-за нарушения в соотношении грибов и бактерий на поверхности кожи головы, но есть и другие неочевидные причины: наследственность, избыточная работа сальных желез, неврологические и психические заболевания, проблемы ЖКТ, авитаминоз, заявила врач, кандидат медицинских наук Александра Пурига. Проблема может возникнуть даже из-за неправильно подобранного шампуня или лака для волос, рассказала она в беседе с Lenta.ru.

Если вы замечаете обильное отделение чешуек, то диагноз не стоит ставить самостоятельно. Постарайтесь выяснить, с чем связано обострение, обратившись к врачу. Необходимо исключить системные заболевания, сдать биохимический анализ крови. <...> Помимо дерматолога или трихолога имеет смысл посетить гастроэнтеролога и эндокринолога, — порекомендовала врач.

Если же появление перхоти не связано с какими-либо заболеваниями, нужно правильно подобрать средства для кожи головы (пилинг, шампунь, спреи). Пурига сообщила, что они быстро дают положительный эффект. Кроме того, специалист посоветовала избегать стрессов, жареной и жирной пищи, а также следует закрывать голову от солнечных лучей, когда особенно активно отслаиваются кожные чешуйки.

Ранее трихолог Пурига назвала опасные последствия от использования шампуней от перхоти. Она пояснила, что некоторые из них просто покрывают кожу головы пленкой и не дают никакого полезного эффекта и перхоть возвращается, как только человек перестает пользоваться средством. Более того, средства с высокой концентрацией противогрибкового вещества скорее разрушают микробиом кожи, чем помогают справиться с проблемой.