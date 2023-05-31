Врач назвала неочевидные причины кашля по утрам Терапевт Романенко назвала патологию ЖКТ возможной причиной утреннего кашля

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Утренний кашель может быть вызван как бронхитом и другими недугами органов дыхания, так и патологией желудочно-кишечного тракта, в частности, рефлюксной болезнью, рассказала «Москве 24» врач-терапевт Татьяна Романенко.

Человек проснулся, позавтракал, и затем у него возникает кашель вследствие рефлюкса, при котором происходит заброс желудочного содержимого в глотку, — объяснила эксперт.

Также, по ее словам, причиной кашля по утрам может быть так называемый синдром постназального затека, при котором на протяжении ночи секрет из полости носа затекает в гортань, и когда человек после пробуждения принимает вертикальное положение, возникает рефлекторный кашель.

То есть нет воспаления ни в гортани, ни в глотке, ни в горле, а проблема связана с тем, что имеется такой назальный затек, — пояснила терапевт.

Однако наиболее распространенными причинами возникновения кашля являются воспалительные процессы в бронхах и легких, а также в глотке или гортани (фарингиты и ларингиты), вследствие простудного заболевания, отметила медик.

Еще одной причиной утреннего кашля Романенко назвала аллергическую реакцию на цветение или животных.

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