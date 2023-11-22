Врач назвала неочевидные причины боли в сердце Врач Романенко: боли в сердце могут быть вызваны патологией легких

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Одной из неочевидных причин боли в области сердца являются патологии органов дыхания, предупредила врач-терапевт Татьяна Романенко. В разговоре с «Москвой 24» специалист подчеркнула, что к таким болезням относится плеврит, когда воспаляются оболочки, покрывающие легкие. По ее словам, болевые ощущения могут возникнуть при движении грудной клетки.

Боли в левой половине грудной клетки могут быть при патологии органов дыхания. Например, при плеврите, когда в процесс вовлекается воспаление оболочки, покрывающей легкие. Здесь болевые ощущения могут быть не только при ходьбе, но и просто при движении грудной клетки, — пояснила врач.

Также боли в области сердца появляются при проблемах с позвоночником и мышцами. К ним относятся в том числе миозит, остеоартроз, дорсопатия — группа заболеваний костно-мышечной системы и соединительной ткани, а также проблемы с плечевым суставом, отметила Романенко. Кроме того, боли в сердце возникают при расстройствах вегетативной нервной системы.

Диетолог Марият Мухина ранее рассказала, что полезной для сердечно-сосудистой системы рыбой является лосось. По ее словам, в нем содержится большое количества омега-3 полиненасыщенных жирных кислот, необходимых для работы сердечной мышцы.