Врач назвала минимально допустимое количество времени на свежем воздухе Врач Ярцева назвала минимально допустимое количество времени на свежем воздухе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

До 2030 года в мире может произойти свыше 500 млн случаев предотвратимых неинфекционных заболеваний (НИЗ) из-за малоподвижного образа жизни, следует из доклада Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), посвященного ситуации в области физической активности. По данным ВОЗ, почти половина этих новых случаев НИЗ (47%) будут вызваны гипертонией, а 43% — депрессией. О важности физической активности в разговоре с NEWS.ru заявила врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева. По ее словам, хотя бы час в день нужно проводить на свежем воздухе, например прогуливаясь в парке.

Точных данных о том, сколько времени в день нужно проводить на свежем воздухе, нет. По возможности хотя бы по часу в день активной ходьбы, желательно в парке. Сейчас, тем более, красивая осень, — сказала Ярцева.

Врач отметила, что регулярные физические нагрузки и активная ходьба поддержат работоспособность и эффективность. Для укрепления иммунитета осенью специалист рекомендовала соблюдать режим сна, правильно питаться и одеваться по погоде.

Ранее Ярцева рассказала, что помещение, в котором человек находится длительное время, следует проветривать несколько раз в день. Она сообщила, что свежий воздух в закрытом пространстве необходим, чтобы избежать головной боли и головокружения. По словам Ярцевой, если человек долго находится в квартире и не выходит на улицу, он начинает плохо себя чувствовать, именно поэтому нужно найти время для небольшой прогулки.