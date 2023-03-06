Врач назвала главную опасность зубов мудрости Стоматолог Балакирева предупредила о вреде зубов мудрости для «семерок»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прорезавшиеся зубы мудрости могут навредить соседним зубам, предупредила врач-стоматолог Мария Балакирева. Она рассказала «Москве24», что из-за «восьмерок» врачам порой приходится удалять и «семерки», так как в их корнях может начать развиваться кариес. Кариес корня не подлежит лечению, отметила специалист.

Прорезавшийся под наклоном зуб мудрости может привести к кариесу корня соседней «семерки». При этом кариес корня не лечится. Поэтому обычно зуб даже с целой коронковой частью приходится удалять, — разъяснила стоматолог.

По словам Балакиревой, зуб мудрости может неправильно прорезаться. Из-за этого могут сдвинуться остальные, из-за чего челюсть может превратиться в «забор». Для выравнивания «восьмерку» нужно удалить, чтобы появилось свободное пространство.

Еще одной проблемой может стать образование так называемого капюшона, когда зуб приподнимает десну. Стоматолог пояснила, что главная опасность этого — попадание еды, которую сложно вычистить.

Под образовавшийся капюшон во время еды попадают остатки пищи, их трудно вычистить. В результате зуб начинает портиться и образуется кариес, — отметила специалист.

Балакирева посоветовала проходить ежегодное обследование, чтобы вовремя выявить проблемы из-за зубов мудрости. По словам стоматолога, врачи предпочитают удалять «восьмерки», а не лечить. Это связано с тем, что они не участвуют в жевании и труднодоступны.

Стоматолог Григорий Кулясов ранее объяснил, что из-за неправильного прикуса могут возникать частые головные боли. Это связано со смещением первого шейного позвонка, которое могут спровоцировать даже малейшие изменения положения зубов и их размеров.