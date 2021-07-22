Врач назвала главную опасность передачи коронавируса от людей к животным

Даже после того, как закончится пандемия, коронавирус будет ходить и размножаться внутри популяции животных, тем самым создавая угрозу передачи его людям. Об этом Lenta.ru рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова.

По словам специалиста, главная опасность в передаче COVID-19 животным состоит в том, что в их организме вирус продолжит мутировать и распространяться на человека.

И если даже человечество победит SARS-CoV-2, то время от времени всё равно будут случаться вспышки новых вариантов этого вируса, занесённых из природных очагов, — сказала она.

Баранова напомнила, что уже доказано заражение кошачьих, норок и других представителей семейства куньих, а также обезьян. Для борьбы с такими локальными очагами существует два способа — уничтожение и вакцинация. Однако радикальный метод подходит только для мелких переносчиков вируса, таких как мыши-полёвки. Крупных животных, по её словам, нужно отлавливать, лечить и прививать.

Ранее сообщалось, что в России стартовала вакцинация домашних животных против коронавируса. Питомцам вводят препарат «Карнивак-Ков», который разработали российские учёные.

Как отмечают эксперты, целью вакцинации четвероногих от COVID-19 является не допустить мутации вируса в их организме. При этом доказательств, что они могут заразить человека, пока нет. До сих пор все научные исследования свидетельствуют о том, что звери могут заразиться COVID-19 от инфицированных людей.