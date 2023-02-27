Врач назвала болезни, при которых нельзя поститься Врач Тананакина: Великий пост нельзя соблаюдать людям с болезнями ЖКТ

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Великий пост нельзя соблюдать людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), такими как гастрит, панкреатит, холецистит, а также язвенная и желчекаменная болезнь, рассказала РИАМО эндокринолог Наталия Тананакина. Помимо того, поститься нельзя при почечной и сердечной недостаточности, подчеркнула она. Также врач напомнила, что пост противопоказан беременным и кормящим женщинам.

Поститься нельзя людям с язвенной болезнью желудка, острым и хроническим гастритом, панкреатитом, холециститом, желчекаменной болезнью, т. е. с различными заболеваниями желудочно-кишечного тракта, а также с почечной недостаточностью, сердечной недостаточностью, — пояснила Тананакина.

Эндокринолог рассказала, что во время поста организм получает недостаточное количество белка и жира, а также витаминов D, А, В12, железа, кальция и фосфора. По ее словам, недополучение этих микроэлементов провоцирует развитие анемии и остеопороза и ослабление иммунитета, а у детей приводит к задержке психического и физического развития. Также эксперт добавила, что соблюдение поста может вызвать проблемы со здоровьем у больных сахарным диабетом.

Ранее Тананакина рассказала, что во время подготовки к Великому посту следует питаться маленькими порциями пять-шесть раз в день. При этом приемы пищи должны происходить в одно и то же время, уточнила она. Врач добавила, что пост легче переносят люди, которые хотя бы один-два раза в неделю устраивают разгрузочные дни, а также придерживаются сбалансированного питания.