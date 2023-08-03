Врач назвал упражнение, которое защитит от гипертонии Врач Мясников назвал планку эффективным упражнением для защиты от гипертонии

Упражнение под названием «планка» может оказаться весьма полезным средством для профилактики и облегчения начальных стадий гипертонической болезни, заявил в своем Telegram-канале доктор Александр Мясников. Он отметил, что всегда высоко ценил физическую культуру, но упражнение «планка» раньше не входило в число его избранных, однако он зря недооценивал его.

Оказываются изометрические упражнения — лучшие из всех для предотвращения и лечения гипертонии (лечения имею ввиду начальной стадии), — написал Мясников.

По словам доктора, ученые провели специализированное исследование, публикация которого появилась в Британском журнале спортивной медицины. Проведя сравнительный анализ различных видов физической активности, исследователи пришли к выводу о существенной эффективности упражнения «планка» в борьбе с гипертонической болезнью.

В качестве упражнения для лечебной физкультуры, «планка» первоначально разрабатывалась для укрепления мышц живота и спины. Это упражнение включает занимание позиции, схожей с исходной для отжиманий, которую необходимо сохранить на протяжении определенного периода времени.

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