Врач назвал три смертельно опасных фактора при COVID-19

https://static.news.ru/photo/aafd41a4-80dc-11ea-adff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency/Global Look Press

Есть несколько факторов, которые действительно повышают риск заражения и смерти при COVID-19, заявил главный врач Англии Крис Уитти.

По его словам, преклонный возраст во многих случаях приводил к летальному исходу. Кроме того, у большинства умерших от коронавирусной инфекции были сопутствующие заболевания.

Около 90% умерших от коронавируса имели как минимум ещё одно заболевание, — отметил эксперт.

Также он подчеркнул, что, судя по статистике, мужчины чаще становятся жертвами нового вируса, передаёт РИА Новости.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились более 2 млн человек по всему миру, более 137 тысяч скончались.

Как сообщил NEWS.ru, в Бирмингеме из госпиталя выписали 106-летнюю женщину, которая оправилась после заражения коронавирусом. Конни Титчен считают самым пожилым в Великобритании человеком, которому удалось излечиться от COVID-19.