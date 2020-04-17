Врач назвал три смертельно опасных фактора при COVID-19

Есть несколько факторов, которые действительно повышают риск заражения и смерти при COVID-19, заявил главный врач Англии Крис Уитти.
По его словам, преклонный возраст во многих случаях приводил к летальному исходу. Кроме того, у большинства умерших от коронавирусной инфекции были сопутствующие заболевания.
Около 90% умерших от коронавируса имели как минимум ещё одно заболевание, — отметил эксперт.
Также он подчеркнул, что, судя по статистике, мужчины чаще становятся жертвами нового вируса,
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились более 2 млн человек по всему миру, более 137 тысяч скончались.
Как сообщил NEWS.ru, в Бирмингеме из госпиталя выписали 106-летнюю женщину, которая оправилась после заражения коронавирусом. Конни Титчен считают самым пожилым в Великобритании человеком, которому удалось излечиться от COVID-19.
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