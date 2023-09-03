Врач назвал три симптома, предупреждающие о скорой смерти Хирург Гадзиян: тревожное ощущение в груди может предупредить о скорой смерти

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вовремя сданный анализ «на тромбообразование» может спасти человеку жизнь, рассказал в своем Telegram-канале хирург и онкоуролог Марк Гадзиян. По словам врача, о появлении тромбов может говорить такой симптом, как тревожное ощущение в груди.

Умирают за секунды, — предупредил Гадзиян.

Хирург отметил, что тромбы зачастую образуются впоследствии перенесенного коронавируса.

Кроме того, об очень опасных заболеваниях сердца и легких, включая развивающийся рак или аневризм аорты, могут свидетельствовать долгая диарея и утренний кашель «до задыхания», по его оценке. А для профилактики инфаркта, инсульта и недугов мочевыделительной системы уролог посоветовал каждый день перед сном выпивать стакан чистой воды.

Ранее врач-кардиолог Юлия Маршинцева назвала одними из основных факторов тромбоза сидячий образ жизни и недостаток жидкости в организме. Специалист отметила, что тромбы возникают на фоне заболевания вен. По ее словам, особенно опасны тромбозы в ногах, когда сгустки крови могут оседать или подниматься вверх, закупоривая сосуды к сердцу. Для профилактики Маршинцева посоветовала чаще гулять, поддерживать физическую активность и пить воду вместо кофе или чая.