Врач назвал три неочевидные причины ожирения Врач назвал недовольство собой и семейные традиции неочевидными причинами ожирения

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Врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Артем Толоконин в беседе с «Газетой.Ru» перечислил неочевидные причины, которые склоняют человека к импульсивному перееданию и обжорству. По его словам, в их число входят мощные психотравмы из прошлого, недовольство своим внешним видом и лояльность семейным устоям.

Врач пояснил, что многие россияне «заедают» свои проблемы и ощущение ненужности в связи с недовольством собой, к тому же во многих семьях живы стереотипы, согласно которым есть надо впрок. Справиться с этим помогут специалисты, помогая человеку получать новый позитивный опыт с помощью физических упражнений и трансформации мышления.

Праздник для многих россиян — это по-прежнему когда на столе изобилие. И этот праздник все время хочется повторять, — напомнил психиатр.

Ранее диетолог Алексей Калинчев назвал одной из причин появления лишних килограммов у россиян общемировой запрет на борьбу с бодипозитивом и исчезновение пропаганды здорового тела. Также на ситуацию повлияли ограничившая физические нагрузки пандемия коронавируса, замедление метаболизма у людей после 25 лет, избыток вредной высококалорийной пищи, гиподинамия и возрастные нарушения гормонально-обменных процессов.