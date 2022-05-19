Врач назвал температуру тела, которая требует медицинской консультации Врач Рябов: при температуре тела выше 38 градусов нужна медицинская консультация

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

При температуре тела выше 38 градусов нужна медицинская консультация, предупредил заместитель главного врача Талдомской центральной районной больницы Сергей Рябов. Жаропонижающие принимать не обязательно, но при необходимости лучше выбрать парацетамол, отметил он в разговоре с «Радио 1».

Температура тела выше 38 градусов — это фебрильная температура, которая требует обязательной консультации медицинского работника. Общие правила: покой, обильное питьё. Приём жаропонижающих препаратов возможен, но стоит отдать предпочтение парацетамолу, потому что у него наименьшее количество побочных явлений. Но это не обязательно, скорее это крайний вариант, — сказал Рябов.

Он добавил, что высокая температура может говорить о разных болезнях и нужно оценивать разные симптомы. Если же температура поднялась и сама упала, всё равно стоит обследоваться, чтобы проверить изменения в организме.

Дети, по словам Рябова, тяжелее переносят высокую температуру, поэтому им нужно сразу вызывать врача.

Профессор центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн ранее рассказал, что температура поднимается и при заражении клещевым энцефалитом. Чтобы избежать его, лучше заранее привиться, особенно перед походом в тайгу или поездками на Дальний Восток, Урал и в Сибирь.