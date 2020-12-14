Врач назвал сроки спада пандемии коронавируса в России

https://static.news.ru/photo/cbc9da0a-3e50-11eb-adeb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Пандемия коронавируса пойдёт на убыль в конце января в России. И заметнее всего этот процесс будет в Москве.

Такой прогноз сделал главврач центра «Лидер медицины» Евгений Тимаков, уточнивший, что число заразившихся инфекцией в стране уже уменьшится к концу февраля, приводит мнение доктора «Москва 24».

Остальная часть России — с опозданием на месяц, то есть в конце февраля, тоже должна будет выйти на стабильное число заболевших. Это будет предел где-то около 10–12 тысяч заболевших по России, и тоже до лета это число, вероятнее всего, останется, — спрогнозировал медик сроки окончания пандемии в стране.

Однако, предупредил Тимаков, в Москве до начала лета всё равно будет регистрироваться по две-три тысячи заболевших коронавирусом. А снижение числа инфицированных произойдёт только благодаря появлению коллективного иммунитета.

По состоянию на 14 декабря в России выявлено 27,3 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом. Общее количество заболевших в стране достигло 2 681 256 человек. Умерли с начала пандемии 47 391 заболевший, выздоровели 2 124 797 пациентов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что количество заразившихся коронавирусом будет увеличиваться до Нового года, сообщил инфекционист Евгений Тимаков. По его словам, рост заболеваемости идёт по синусоиде и зависит от объёма тестирования.