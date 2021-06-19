Врач назвал сроки роста заболеваемости коронавирусом в РФ

https://static.news.ru/photo/a092aa2a-d0a3-11eb-84d3-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков заявил, что в России заболеваемость коронавирусом будет оставаться высокой ещё минимум две недели, сообщает ТАСС.

Он отметил , что при условии наращивания темпов вакцинации ситуация может стабилизироваться к августу.

Я очень надеюсь, что к августу мы более-менее стабилизируемся, а к повторной волне осенней, которая будет в любом случае — наверняка вирус будет дальше видоизменяться, — мы будем готовы к концу сентября при условии, что будут соблюдаться все необходимые меры, — подчеркнул инфекционист.

Тимаков добавил, что нельзя сразу увидеть результаты от вакцинации, поскольку организму требуется время для выработки иммунитета. Защита формируется спустя полтора месяца после первой прививки.

Имея три вакцины, имея лучшую вакцину в мире — на четвёртом месте находится «Спутник V», это уже признало мировое сообщество, и мы, извините, находимся в самом низу по темпам вакцинации, — указал врач.

Ранее стало известно, что риск новых волн COVID-19 существует, поскольку мутировавший вирус может заражать людей повторно. Об этом заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков. По его словам, пока не будет ответа от граждан по соблюдению мер Роскомнадзора, в России будут постоянно переживать новые волны заражений.