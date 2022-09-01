Врач назвал способы восстановления режима ребенка после каникул Врач Жилкин: восстановить режим ребенка поможет ограничение на использование гаджетов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подготавливать ребенка к ранним подъемам в школу необходимо не за неделю до начала занятий, а минимум за месяц, заявил кандидат медицинских наук, эксперт по педиатрии Илья Жилкин. По его словам, восстановить режим школьника после каникул помогут ежедневные прогулки, ограничения на использование гаджетов и телевизора, а также 10 часовой ночной сон, пишет Lenta.ru.

Если у ребенка недостаточно активности в течение дня, если он проводит слишком много времени за компьютером и телевизором, то ему будет меньше хотеться спать и труднее уснуть. Если физическую нагрузку постепенно увеличивать, то и режим сна будет проще наладить, — пояснил педиатр.

Врач подчеркнул, что помимо домашних заданий в жизни школьника должен быть спорт, прогулки, любимые занятия. Кроме того, чтобы снизить стресс ребенка, который возникает в начале учебного года, родителям необходимо поддерживать хорошее настроение и позитивный настрой. Жилкин заверил, что дети чувствуют себя в безопасности, если ощущают поддержку старших членов семьи.

Детский психолог Яна Лейкина в свою очередь отметила, что укрепить психическое здоровье детей поможет набор утренних ритуалов: умывание, зарядка и завтрак. По ее словам, разговор с ребенком во время завтрака особенно важен, так как способен сформировать настрой на весь день.