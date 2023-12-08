Врач назвал способы избежать обморожений зимой Врач Вайсман: правильно подобранная одежда защитит от обморожений

Защититься от обморожений в сильные морозы поможет правильно подобранная одежда, рассказал врач Роман Вайсман. В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» специалист подчеркнул, что лучше надеть вместо перчаток варежки, чтобы кисти рук обогревались равномерно. Кроме того, важно подобрать теплую обувь и не забывать про шерстяные носки.

На ноги надевайте теплую обувь с натуральным мехом, теплые шерстяные носки из натуральных тканей, при этом избегайте синтетических. На руки надевайте варежки, а не перчатки: так кисти рук обогреваются равномерно за счет тепла тела, — пояснил Вайсман.

Перчатки удобнее варежек, но руки в них замерзают быстрее. Это чревато обморожением пальцев. Врач предупредил, что внимательно нужно подойти и к выбору шапки. Она не должна быть синтетической. Наилучшими вариантами Вайсман назвал головные уборы из шерсти или из кожи с натуральным мехом. Перед долгой прогулкой нужно нанести на лицо и ушеые раковины жирный или детский крем.

Лор Владимир Зайцев ранее рассказал, что тряпичные маски и термобелье помогут избежать обморожений. Он отметил, что морозы легко переносить в одежде для горнолыжников. Врач также посоветовал не забывать про перчатки и шапки.