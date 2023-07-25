Врач назвал способы избавиться от гудения в коленях Врач Шестобитов посоветовал избегать стрессов, чтобы избавиться от гудения в коленях

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Чтобы избавиться от ощущения, что колени гудят, необходимо избегать стрессов, которые могут провоцировать эту проблему, посоветовал врач Валерий Шестобитов. В беседе с «Газетой.Ru» специалист уточнил, что для этого можно выбрать различные способы, например, медитацию, йогу или любые другие виды релаксации.

Стресс может быть одной из причин усиления гудения в ногах. Попробуйте избавиться от стресса с помощью регулярной практики медитации, йоги или других методов релаксации, — предупредил врач.

Специалист уточнил, что в первую очередь важно определить источник гудения в ногах. Для этого необходимо проконсультироваться с медиками, чтобы выяснить, нет ли у человека сосудистых расстройств или проблем с перекачкой крови. Для избавления от гудения можно каждый день перед сном проводить массаж с маслом или лосьоном, а снять напряжение помогут регулярные упражнения по растяжке. В домашних условиях рекомендуется наносить холодный компресс, принимать ванну с морской солью и ароматическими маслами.

Кроме того, Шестобитов советует не сидеть или стоять долго в одной позе. Следует делать регулярные перерывы и разминать ноги. Также нужно внимательно выбирать обувь и носить только удобные модели по размеру.

Травматолог-ортопед Рашид Бельхамиди ранее предупредил, что одним из самых распространенных изменений формы стопы является появление так называемых косточек. Как отметил медик, у возникновения этой деформации есть ряд причин, в том числе плоскостопие, ревматоидный артрит или подагра.