Назван опасный симптом, требующий незамедлительного обращения к врачу Дерматолог Пассерон: появление красной чешуйчатой кожи может указывать на рак

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Первыми признаками рака кожи является появление на ней бугорков восковидного цвета или участков красной чешуйчатой кожи, которые на первый взгляд выглядят безобидно, заявил врач-дерматолог из французской Университетской клиники Ниццы Тьери Пассерон. В беседе с Daily Mail специалист отметил, что вероятность летального исхода при немеланомном раке меньше, при этом распространенность этого заболевания намного выше. Пассерон подчеркнул, что такая разновидность рака с меньшей вероятностью распространяется на другие части тела и легче поддается лечению.

Если меланомы обычно выглядят как родинки различных оттенков коричневого цвета с неровными границами, то рак без меланомы обнаружить сложнее: он проявляется в виде бугорков восковидного цвета или участков красной чешуйчатой кожи, которые на первый взгляд могут выглядеть вполне безобидно, — сказал дерматолог.

Ранее врач-онколог, хирург Иван Карасев рассказал, что первым предвестником развития рака могут стать болевые ощущения. По его словам, другим симптомом развития рака могут быть нарушения работы ЖКТ и изменение кожного покрова. Специалист также призвал не терпеть длительную головную боль, которую не могут купировать препараты.

До этого телеведущая Елена Малышева предупредила об угрозе развития рака при употреблении сахарозаменителей, которые часто добавляют в газированные напитки. По ее словам, одним из наиболее опасных сахарозаменителей является аспартам, который выделяет канцерогенный метанол.