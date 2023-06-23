Врач назвал продукты, вызывающие «истерику иммунной системы» Врач Шафалинов назвал продукты с ГМО причиной возникновения аллергии и рака

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Некачественные продукты и вода могут стать причиной возникновения и развития опасных болезней, рассказал в беседе с «Царьградом» доктор медицинских наук Владислав Шафалинов. Он подчеркнул, что между потреблением продуктов с ГМО и возникновением аллергии и онкологических заболеваний можно проследить четкую связь.

Когда человек ест некачественную пищу, пьет плохую воду, у него снижается резистентность организма, падает иммунитет. Человек начинает заболевать <...> инфекционными и неинфекционными болезнями. К неинфекционным относится, конечно, рак в первую очередь, — подчеркнул эксперт.

Он объяснил, что в норме с возрастом в организме происходит снижение общего уровня реактогенности, у человека возникает все меньше аллергических реакций. Однако сегодня аллергия стала практически повсеместной, в том числе среди взрослых людей, и заметную роль в этом играет питание.

Я вижу это на практике. Ведь еще 20–30 лет назад не было такого, чтобы у здорового 40-летнего мужчины ни с того ни с сего возникала аллергия. <...> Аллергия — это истерика иммунной системы, как раньше говорили старые профессора. Соответственно, если возникают такие реакции, значит, что-то не так с иммунитетом, — заявил медик.

Ранее врач-аллерголог Владимир Болибок рассказал, что комариный укус сам по себе не является большой проблемой, однако у некоторых людей может повлечь за собой аллергические реакции.