Врач назвал признаки второй волны коронавируса

https://static.news.ru/photo/b9b92280-ac9c-11ea-a0dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Коронавирус, как и грипп, поражает верхние дыхательные пути. Поведение COVID-19 после окончания пандемии будет похоже на сезонное поведение гриппа.

Такое мнение высказал доктор медицинских наук, вирусолог Виктор Зуев.

Мы просто забыли, что грипп у нас приходит дважды в году: ранней весной и поздней осенью. Поздней осенью начнётся снова заболевание, и будет не только вирус гриппа, но и коронавирус, — сказал Зуев телеканалу «Звезда».

По его словам, в июле, августе и сентябре люди забудут о коронавирусе так же, как забывают о гриппе.

Доктор также подчеркнул, что коронавирус отличается высоким уровнем заразности, однако со временем это качество будет ослабевать.

За последние сутки в России подтверждено 8987 новых случаев коронавирусной инфекции в 84 регионах. Таким образом, общее число заражённых в стране достигло 511 423 человек. Всего с начала эпидемии в России зафиксировано 6715 летальных исходов от коронавирусной инфекции, выздоровели 269 370 человек.

Как ранее писал NEWS.ru, «карта выхода из самоизоляции» опубликована на сайте стопкоронавирус.рф. Готовность к выходу регионов из ограничительных мероприятий оценивалась на базе трёх параметров: коэффициента распространения инфекции (среднего количества людей, которых инфицирует один больной до изоляции), свободного коечного фонда и охвата тестированием.