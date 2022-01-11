Врач назвал отличия симптомов «омикрона» от других штаммов

Новый штамм коронавируса «омикрон», который сейчас распространяется в мире, отличается симптомами от предыдущей вариации «дельта», заявил кандидат медицинских наук, клинический фармаколог Андрей Кондрахин, передаёт «Парламентская газета». По его словам, «омикрон» не вызывает болезненных ощущений в ЖКТ, инфекция чаще всего поражает бронхи, а потери обоняния, в отличие от «дельты», практически не наблюдается.

Хотя есть данные, которые говорят, что он [симптом] может появиться позже — в конце болезни или уже после неё, — сказал Кондрахин.

Он добавил, что чаще всего заболевание схоже с обычным ОРВИ. У пациентов возникает насморк, кашель, незначительное повышение температуры. При этом медик подчеркнул, что «омикрон» из-за быстрого распространения может увеличить нагрузку на систему здравоохранения. В связи с этим Кондрахин призвал вакцинироваться тех, кто ещё не сделал этого.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России официально зарегистрировано уже 305 случаев заражения штаммом «омикрон». По её словам, в связи с этим в России начинает ухудшаться эпидемиологическая ситуация по коронавирусу. Больных «омикроном» выявили уже в 13 регионах страны.