Врач назвал оптимальный месяц для ревакцинации от коронавируса Врач Зайцев посоветовал ревакцинироваться от коронавируса в августе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россиянам следует ревакцинироваться от коронавируса и других сезонных заболеваний в августе, так как осенью традиционно ожидается всплеск заболеваемости, заявил врач Владимир Зайцев в разговоре с изданием «Слово и Дело». Медик напомнил, что люди по-прежнему погибают от COVID-19, однако это не так активно освещается в СМИ.

До сих пор люди ежедневно заражаются и даже умирают от коронавирусной инфекции, просто это уже практически не освещается в СМИ. Рекомендуется ревакцинироваться в августе, к этому есть показания. Это убережет и от ковида, и от так называемых простудных заболеваний, — предупредил Зайцев.

Он считает, что для этого вполне подойдет отечественная однокомпонентная вакцина. Медик напомнил, что в России прививки от коронавируса делают бесплатно, поэтому «бежать» прививаться нет никакой необходимости. Зайцев также подчеркнул: бояться вакцины не стоит, так как медики уже проверили прививки и изучили все возможные последствия.

Ранее вирусолог Петр Чумаков заявил, что спрогнозировать точные сроки нового подъема заболеваемости коронавируса в России достаточно сложно, но если опираться на опыт Европы и США, можно сказать, что это произойдет в августе-сентябре. Он аргументировал свою точку зрения тем, что у россиян начал постепенно ослабевать коллективный иммунитет.