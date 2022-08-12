Врач назвал опасные для здоровья наушники Врач высшей категории Маневич: внутриканальные наушники представляют опасность для здоровья

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Наиболее опасными для здоровья наушниками являются внутриканальные, заявил врач высшей категории, оториноларинголог Игорь Маневич. Они вредят слуху, так как направляют звук непосредственно на барабанную перепонку, что приводит к повреждению слухового нерва, сообщил он в разговоре с «Газетой.Ru».

Они могут нанести вред слуху человека, так как направляют звук прямо на барабанную перепонку. Направленный звук приводит к избыточному звуковому давлению, которое может вызвать повреждение слухового нерва, — пояснил отоларинголог.

Чтобы предупредить потерю слуха, лучше приобрести полноразмерные наушники, посоветовал специалист. Маневич также напомнил, что нельзя слушать музыку в наушниках на полную громкость, чтобы слуховые нервы не «угасли». Он подчеркнул, что сенсоневральная тугоухость (снижение слуха) может развиться в любых наушниках, если в них часто слушать музыку с повышенными децибелами.

Отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев ранее назвал симптомы, которые могут указывать на глухоту. Врач пояснил, что о проблемах со слухом сигнализирует эффект заложенности или оглушенности, как будто уши прижаты подушками с двух сторон. Он объяснил, что снижение слуха происходит из-за серной пробки, воспаления слуховой трубы или из-за момента, когда в ухе застряло инородное тело.