Врач назвал опасные для поджелудочной железы привычки Врач Хухрев предупредил об опасности алкоголя для поджелудочной железы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Злоупотребление алкоголем опасно для поджелудочной железы, предупредил врач-терапевт Алексей Хухрев. В беседе с «Москвой 24» он пояснил, что такая привычка чаще всего приводит пациентов в реанимацию с панкреонекрозом. Врач отметил, что из-за алкоголя в поджелудочной развиваются воспаления.

Алкоголь вредит поджелудочной. Не секрет, что люди, злоупотребляющие им, — это основной контингент отделений реанимации с панкреонекрозом, — пояснил врач.

По словам терапевта, другой вредной привычкой является нерегулярное питание и злоупотребление жирной пищей. Хухрев уточнил, что в организме может начаться воспалительный процесс, поэтому нужно правильно организовывать свой рацион и режим питания.

Типичный пример панкреатита — это окончание Великого поста. Человек постился, постился, а затем как наестся блинов с икрой и другой жирной пищи, и потом к доктору, — предупредил специалист.

Гастроэнтеролог Сергей Вялов ранее призвал не ставить себе диагнозы самостоятельно. По его словам, люди часто думают, что любые неприятные ощущения в животе связаны с плохо переваренной пищей, из-за чего ошибочно сами себе ставят панкреатит. Врач отметил, что при воспалении поджелудочной появляется сильная боль со стороны спины.