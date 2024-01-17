Врач назвал неспецифичный симптом диабета Врач Шупарский: усталость может оказаться симптомом сахарного диабета

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Общая усталость, которую многие списывают на недосып и тяжелую работу, может оказаться признаком сахарного диабета, предупредил врач-эндокринолог Степан Шупарский. В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» специалист подчеркнул, что это неспецифичный симптом, но он достаточно часто сопутствует заболеваниям эндокринной системы.

Вряд ли вы сразу побежите к врачу-эндокринологу, если обнаружите, что у вас выпадают волосы, а кожа стала сухой. Скорее всего, вы спишете это на сезон, недостаток витаминов или плохое питание. Точно так же происходит и с симптомом общей слабости. Это достаточно неспецифичный признак, но он всегда сопровождает эндокринные заболевания, — отметил врач.

На развитие сахарного диабета также указывают частое мочеиспускание, зуд тела и жажда. Шупарский предупредил, что общая слабость характерна при гипотиреозе и гипертиреозе, когда щитовидная железа вырабатывает недостаточное или избыточное количество гормонов. Врач посоветовал обратиться к эндокринологу при хронической усталости, особенно если есть сопутствующие симптомы, в том числе резкое увеличение или снижение веса, проблемы с кишечником и отеки.

Врач-профилактик Эвелина Овнанян ранее рассказала, что при сахарном диабете второго типа полностью исключаются из рациона все сладкие фрукты и ягоды, картофель, шлифованные сорта риса, а также пшеничная и манная крупы. Также противопоказаны белый и черный хлеб из муки высшего сорта.