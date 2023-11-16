Врач назвал неочевидный способ снизить уровень сахара без таблеток Реабилитолог Агапкин посоветовал диабетикам находиться в прохладе

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Диабетики для снижения уровня сахара в крови могут поддерживать дома невысокую температуру, и тогда организм будет тратить больше энергии, заявил врач-реабилитолог Сергей Агапкин в эфире канала «Россия 1». По его словам, это неочевидный способ обойтись без таблеток.

При снижении температуры окружающей среды наш организм начинает тратить больше энергии на самосогревание. А это, соответственно, означает, что организм больше сжигает глюкозы, жиров, что диабетику очень полезно, — отметил Агапкин.

По его словам, если в квартире у человека с сахарным диабетом снизить температуру воздуха, он начинает расход на 100–200 килокалорий в день больше. Таким образом, с помощью кондиционера можно уменьшить употребление таблеток.

Диетолог Наталья Лазуренко ранее рассказала, что сведения о пользе черного чая в борьбе с диабетом выглядят сомнительно. По словам специалиста, такой эффект напиток может оказать только в том случае, если человек, который добавлял в него сахар, перестанет это делать.

Врач-онколог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин рассказал, что употребление искусственного подсластителя аспартама, который добавляют в кока-колу, с малой долей вероятности будет чревато онкологией. Однако, по его словам, вещество может оказать негативное влияние на здоровье человека иначе, например стать причиной ожирения и сахарного диабета.