Врач назвал неочевидные признаки тромбоза Флеболог Авакян: температура и ощущение слабости могут свидетельствовать о тромбозе

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Признаки тромбоза бывают явными и неочевидным, сообщил хирург-флеболог Армен Авакян. Характерными признаками заболевания являются головная боль, набухание вен и онемение конечностей, а нетипичными — высокая температура и ощущение слабости, пояснил врач. Симптомы этого опасного для жизни заболевания нельзя игнорировать, предупредил он в беседе с Lenta.ru.

Если пострадали поверхностные вены, можно заметить их набухание в месте формирования тромба, покраснение и уплотнение кожи на этом участке. В случае поражения глубоких вен нога приобретает синюшный цвет. Если на посиневшую область слегка надавить пальцем и отпустить, останется белое пятно, — объяснил флеболог.

Авакян отметил, что при тромбе в сердце случается инфаркт, который можно распознать по болезненным ощущениям в грудной клетке. Если тромб образовался в сосудах, идущих к мозгу, появляются головная боль, головокружение и расстройство речи.

Плохое самочувствие, температура и озноб также могут быть признаками тромбоза. Однако не все связывают данные симптомы с этим заболеванием, так как они характерны для многих других патологий, добавил врач.

Специалист напомнил, что в группе риска находятся беременные женщины, люди старше 60 лет, а также те, у кого есть родственники, страдающие тромбозом. Вероятность тромбообразования также повышает малоподвижный образ жизни, лишний вес и прием некоторых лекарств, например, противозачаточных таблеток, заключил флеболог.

Терапевт Алексей Хухрев рассказал, как минимизировать риск тромбоза во время полета на самолете. Он посоветовал каждый час вставать на цыпочки и опускаться несколько раз, а также пить больше воды.