Врач назвал неочевидные причины кожного зуда Врач-терапевт Романенко: причиной кожного зуда может быть депрессия

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Кожный зуд может быть вызван разными факторами: недостатком витаминов, нарушением работы щитовидной железы и даже депрессией, сообщила врач-терапевт высшей категории Татьяна Романенко в беседе с «Москвой 24». Она добавила, что купание в горячей воде также может спровоцировать раздражение.

Что такое депрессия? Нарушение выработки нейромедиаторов — дофамина и серотонина. Они отвечают за наше настроение, работоспособность. Когда нарушается выработка этих нейромедиаторов, люди начинают страдать, страдает их нервная система, нарушается передача нервных импульсов. И одним из признаков депрессии является кожный зуд, — предупредила врач.

Эксперт рассказала, что первопричиной кожного зуда может стать гиповитаминоз — недостаток витаминов А и Е, участвующих в регенерации кожных покровов. В таком случае следует включить в рацион больше овощей, фруктов и продуктов животного происхождения.

Если кроме зуда вас начинает беспокоить сонливость, снижение работоспособности и прибавка веса, это может сигнализировать о проблеме в работе щитовидной железы. Специалист рекомендует незамедлительно обратиться ко врачу и сдать анализ крови на гормоны.

Также не стоит мыться в очень горячей воде, предупреждает терапевт. Такая привычка может спровоцировать избыточную выработку кожного сала, что станет благоприятной средой для размножения бактерий. Тогда раздражение будут вызывать гнойничковые воспаления на коже.

Врач-эндокринолог Елена Жучкова рассказала, что бесконтрольный прием витаминов может стать угрозой для здоровья. По ее словам, избыток витамина D способен вызвать кожный зуд, тошноту и накопление кальция в крови. Передозировка витамина А приводит к выпадению волос, проблемам со зрением и даже дисфункции органов.