Врач назвал минусы бесконтактных термометров в домашнем использовании

https://static.news.ru/photo/25ad7454-2610-11eb-9d7c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Покупка бесконтактного термометра для домашнего использования может оказаться напрасной тратой, считает заведующий отделением скорой и неотложной помощи «Европейского медицинского центра» Александр Доленко.

По словам специалиста, дома лучше пользоваться обычными стеклянными градусниками с жидким элементом или контактными электронными градусниками. Последние предпочтительнее, если в доме есть дети, так как они безопасны, передаёт KP.RU.

Минус бесконтактных термометров, которые во время пандемии активно используются для контроля температуры посетителей в общественных местах, заключается в необходимости их регулярной проверки и калибровки.

Для бытового, домашнего использования не рекомендую бесконтактные термометры, так как хорошие приборы должны регулярно проверяться и калиброваться. Этот процесс в принципе выполним на дому по инструкции, но иногда вызывает затруднения, — отметил врач.

Как писал NEWS.ru, принцип измерения температуры в общественных местах в связи с наступлением холодного времени года стоит слегка скорректировать, считает глава совета директоров российской инжиниринговой компании Иван Андриевский.