Врач назвал минусы бесконтактных термометров в домашнем использовании

Покупка бесконтактного термометра для домашнего использования может оказаться напрасной тратой, считает заведующий отделением скорой и неотложной помощи «Европейского медицинского центра» Александр Доленко.
По словам специалиста, дома лучше пользоваться обычными стеклянными градусниками с жидким элементом или контактными электронными градусниками. Последние предпочтительнее, если в доме есть дети, так как они безопасны,
Минус бесконтактных термометров, которые во время пандемии активно используются для контроля температуры посетителей в общественных местах, заключается в необходимости их регулярной проверки и калибровки.
Для бытового, домашнего использования не рекомендую бесконтактные термометры, так как хорошие приборы должны регулярно проверяться и калиброваться. Этот процесс в принципе выполним на дому по инструкции, но иногда вызывает затруднения, — отметил врач.
Как писал NEWS.ru, принцип измерения температуры в общественных местах в связи с наступлением холодного времени года стоит слегка скорректировать, считает глава совета директоров российской инжиниринговой компании Иван Андриевский.