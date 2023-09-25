Врач назвал косметические средства, провоцирующие рак кожи Онколог Черемушкин: солнцезащитные средства могут вызывать рак кожи

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Если использовать косметические средства с истекшим сроком годности, то они могут вызвать раздражение и высыпания, аллергические реакции, но для этого придется ими пользоваться долгие годы, заявил NEWS.ru врач-онколог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин. Он добавил, что если говорить об опасности для здоровья, то стоит обратить внимание на солнцезащитные средства.

Солнцезащитные средства могут содержать канцерогены, которые вызывают рак кожи. Чтобы этого избежать, достаточно использовать косметику известных марок, которые давно зарекомендовали себя на рынке. В нашей полосе солнца вообще довольно мало, поэтому не нужно использовать солнцезащитные крема каждый день, только если вы отправляетесь на пляж, где солнце наиболее агрессивно, — заявил он.

По его словам, ранее солярий прописывали как лекарственное средство для шахтеров, и тех, кто много часов проводит в помещении. В таком случае ультрафиолетовые лампы вреда не нанесут.

Все должно определяться балансом, не нужно ходить в солярий каждый день и держать бронзовый оттенок на коже. Стоит понимать, что в таком случае в 35-40 лет ваша кожа будет, как у бабушки 70 лет, — резюмировал Черемушкин.

Ранее врач-онколог, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин рассказал, что риск возникновения онкологического заболевания во многом зависит от возраста человека. По его словам, это обусловлено ослаблением иммунного контроля, а также системными взаимоотношениями в организме.