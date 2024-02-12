Врач назвал главную ошибку при измерении давления Терапевт Хухрев назвал повторное измерение давления на одной руке ошибкой

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Измерение давления на одной и той же руке несколько раз подряд в течение короткого промежутка времени приводит к сокращению артерии и показатели становятся неверными, рассказал кандидат медицинских наук, врач-терапевт Алексей Хухрев. Последующие замеры будут показывать более высокое давление, чем на самом деле, пишет Sputnik

Давление надо мерить в одно и то же время, в спокойном состоянии, один раз на одной руке, — посоветовал Хухрев.

По его словам, должно пройти не менее получаса, чтобы следующее измерение давления на той же самой руке дало точные результаты. В противном случае с помощью тонометра следует проверить на второй руке. Показатели при измерении на обеих руках нужно считать как более правильными.

Ранее сообщалось, что боли в спине могут быть следствием целого ряда различных заболеваний, начиная с защемления нерва и заканчивая онкологией. Определить недуг можно по локализации болевых ощущений.

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