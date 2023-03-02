Врач развеял миф об эффективности масок для сна Сомнолог Кудинов рассказал о пользе масок при дневном сне

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Маски для сна эффективны только в случае, если человек захотел вздремнуть днем, тогда уличный свет не будет проникать в глаза, рассказал NEWS.ru врач-сомнолог Павел Кудинов. Он отметил, что нет большой разницы между сном в маске или с зашторенными окнами.

Обычно маски на глаза используют в случаях, когда, например, рядом находящийся человек читает, а свет мешает, или смотрит телевизор. Их используют в самолете, в машине, когда хочется поспать днем. Надел маску, создал темноту, будет польза. Она нужна для эффекта создания ночи, когда на улице светло и чтобы свет не мешал. Дневной сон в маске на работе улучшает эффективность работы, — сказал Кудинов.

Врач считает, что надевать маску в темноте с зашторенными окнами нет смысла. По мнению Кудинова, это так же бесполезно, как на ночь в полной тишине заткнуть уши берушами.

Ранее группа британских ученых провела исследование и пришла к выводу, что сон с маской на глазах улучшает когнитивные функции на следующий день. За счёт маски, а именно того эффекта, что глаза не улавливают свет, увеличивается период медленного сна. После такого сна люди более обучаемы и бдительны.

До этого Кудинов объяснил, что желание вздремнуть на рабочем месте посреди дня может возникнуть по нескольким причинам, но чаще всего это возникает из-за сбитого режима сна в течение всей недели. Он рассказал, что подобное явление называется социальный джетлаг, когда человек вынужден постоянно просыпаться в разное время.