Врач назвал блюда на новогоднем столе, провоцирующие развитие рака Онколог Каприн напомнил, что копченая и жирная пища провоцирует развитие рака

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Употребление жирной, острой и копченой пищи провоцирует развитие рака, написал в Telegram-канале главный онколог Министерства здравоохранения России академик РАН Андрей Каприн. Он призвал отказаться от соответствующих блюд и добавить в рацион больше овощей и фруктов. Подобную полезную привычку можно вводить, начиная с новогоднего застолья, отметил врач.

Возьмите за правило: есть здоровую и полезную пищу. И начать можно уже с новогоднего застолья! Старайтесь питаться сбалансированно, чтобы получать все необходимые организму микроэлементы, витамины и питательные вещества. Постарайтесь исключить из своего рациона жирную, острую, копченую пищу. Научно доказано, что именно такие продукты существенно повышают риски развития рака кишечника и рака желудка, — рассказал Каприн.

На 2024 год врач посоветовал запланировать проверку своего здоровья. Он напомнил, что в возрасте от 18 до 39 лет диспансеризацию необходимо проходить раз в два года.

Если вы еще ни разу не проходили такой чек-ап, сделайте это обязательно вне зависимости от вашего возраста! — добавил врач.

Ранее онколог Евгений Черемушкин призвал не злоупотреблять алкоголем и продуктами, которые содержат вредные пищевые добавки. Они могут спровоцировать образование злокачественных опухолей.