Врач напомнила о передающихся от питомцев опасных инфекциях Врач Сергеева напомнила о передающемся от животного к человеку бешенстве

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Домашние питомцы могут оказаться переносчиками опасных инфекционных заболеваний, которые передаются человеку, предупредила врач-инфекционист ИКБ № 2 Департамента здравоохранения Москвы Татьяна Сергеева. Она рассказала Lenta.ru, что среди таких опасностей есть вероятность заразиться бешенством.

Например, бешенство. Данное заболевание может закончиться для больного животного и заболевшего человека летальным исходом, — отметила врач.

По словам инфекциониста, орнитоз, который опасен для попугаев, воронов и голубей, может привести хозяина птицы к пневмонии. Также для человека опасны токсоплазмоз, грибковые поражения кожи, глистные инвазии и лептоспироз. Для того, чтобы обезопасить себя, врач посоветовала не подбирать животных на улице или покупать с рук, водить домашнего любимца к ветеринару и мыть руки после общения с ним. Не стоит целовать собак и кошек, разрешать им спать в кровати и забираться на обеденный стол.

Дети любят приносить домой полевых мышей, других животных, пойманных в дикой природе. Этого делать категорически нельзя! Грызуны могут быть переносчиками серьезных заболеваний — иерсиниоза, геморрагической лихорадки с почечным синдромом, — предупредила специалист.

В Красноярском крае ранее ввели региональный уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию, возникшую из-за вспышки африканской чумы свиней в Минусинске и Минусинском районе. Власти постановили изъять животных с земельного участка в Минусинском районе для ликвидации очага инфекции.