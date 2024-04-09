Врач напомнила, как правильно пить таблетки Врач Василив: можно подстроить расписание приема таблеток под себя

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Чтобы правильно пить таблетки, нужно соблюдать расписание приема лекарств, но его можно подстроить под себя, рассказала «МК в Мурманске» заведующая отделением профосмотров Людмила Василив. По ее словам, перед приемом любых препаратов необходимо читать инструкцию.

Медик отметила, что если доктор выписывает принимать таблетки несколько раз в сутки, это означает не период бодрствования человека, а промежуток времени в 24 часа, потому что во время сна организм продолжает работать.

Допустимы колебания в интервале приема препарата в 1-2 часа, и не обязательно ради приема таблетки вскакивать по будильнику на час раньше положенного, можно подстроить расписание под себя, — объяснила врач.

Василив порекомендовала соблюдать длительность приема препаратов, потому что незавершенное лечение может не привести к желаемому результату. Кроме того, таблетки, которые прописаны для повышения уровня гемоглобина, нельзя запивать кофе или чаем, поскольку эти напитки нейтрализуют действие лекарств.

Ранее химик Андрей Дорохов рассказал, что таблетки не стоит запивать кофе и чаем, поскольку такое сочетание приводит к образованию нерастворимых соединений. В таком случае лекарство не всосется в кровь, а просто выйдет из организма, не принеся никакой пользы.