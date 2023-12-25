Врач напомнил об опасных последствиях ожирения Врач Абакумов: ожирение может привести к болезням сердца

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Ожирение может привести к болезням сердца, предупредил врач доказательной медицины Олег Абакумов. В беседе с «Вестями Подмосковья» специалист отметил, что избыточный вес мешает перекачивать кровь к частям тела. Это может вызвать гипертрофию сердечной мышцы и желудочков. Кроме того, растут риски сердечного приступа.

Давление вызывает гипертрофию сердечной мышцы, что может привести к гипертрофии желудочков. Дисфункция приводит к застойной сердечной недостаточности. Лишний жир откладывается в артериях и может привести к сердечному приступу. Часто летальному, — уточнил врач.

При ожирении люди часто сталкиваются с повышением уровня холестерина, кровяного давления, сахарным диабетом и инсультами. Абакумов призвал вести здоровый образ жизни, чтобы снизить риски развития различных заболеваний. Он подчеркнул, что при наличии лишнего веса повышать физическую нагрузку необходимо постепенно. Также важно придерживаться сбалансированной диеты и избегать стрессов.

Телеведущая Елена Малышева ранее рассказала, что состояние микрофлоры кишечника может влиять на вероятность развития ожирения. По ее словам, это зависит от соотношения бактерий, называющихся фирмикутами и бактероидами.